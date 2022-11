Hóspede argentina é detida por injúria racial por chamar funcionária de hostel de ‘preta de mierda’ em Arraial do Cabo

Uma hóspede argentina foi detida na manhã desta quinta-feira (17) por injúria racial depois de chamar uma funcionária de um hostel, em Arraial do Cabo, de “preta de mierda”.



Imagens de câmeras de segurança do hostel registraram o momento em áudio e vídeo, por volta das 2h50 da madrugada.

A funcionária estava trabalhando na limpeza de uma área do estabelecimento quando a hóspede desceu pedindo que o ar-condicionado do quarto compartilhado onde estava fosse desligado. A funcionária informou que por ser um hostel e a hóspede estar em um quarto compartilhado, existem regras de convívio com os outros viajantes.

“Como, por exemplo, o ar-condicionado que tem que estar ligado a 22º C, mas a hóspede queria mudar isso porque pra ela estava ruim. E ela foi reclamar com a funcionária, que explicou pra ela. Mas ela ficou revoltada e fez isso”, disse o proprietário do estabelecimento, Eduardo Gomes.

Depois que a hóspede cometeu a injúria racial, a polícia foi acionada e ela foi levada para a delegacia, onde pagou fiança e foi liberada.



O estabelecimento informou que após ser liberada da delegacia, a hóspede voltou ao hostel por volta das 23h para buscar os pertences dela junto com um amigo.

“Nós não deixamos mais ela entrar no quarto. Um staff nosso foi até o quarto acompanhado de uma outra hóspede que se colocou à disposição para recolher os pertences dela. Nós filmamos tudo, até o momento da entrega pra dela”.

Em nota, o Enseada Hostel informou que “encerrou imediatamente a estadia da acusada em seu estabelecimento e tomou todas as providências”.

A nota do estabelecimento disse, ainda, que “Uma sociedade plural e diversa precisa encarar a importante tarefa de combater o racismo. Portanto ao confirmarmos o ato racista ocorrido dentro das nossas dependências passamos imediatamente a apoiar a vítima em todos os aspectos, inclusive colocando a disposição auxílio jurídico para registrar ocorrência delegacia”.

O caso foi registrado na delegacia de Arraial do Cabo, a 132ª DP nesta quinta. No mesmo dia, a delegacia também registrou um outro caso de injúria racial, que aconteceu em São Pedro da Aldeia. Neste segundo caso, uma mulher chamou um policial militar de “macaco”.