A manhã desta quinta-feira foi com o “Presente às Águas”, que celebra o Dia de Iemanjá.

A programação começou com uma carreata que partiu do Jardim Esperança em direção à Praia do Forte, onde diversas atividades culturais tiveram continuidade. Tá rolando acarajé, capoeira, samba de roda, jongo e muito mais.

Os festejos seguem no fim da tarde, com palestras, missa campal em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes, dança e a entrega do presente às águas.