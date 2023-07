Carro com motorista do Deputado Estadual Dr. Serginho é alvejado na BR-101

O veículo do Deputado Estadual Dr. Serginho (PL) foi alvejado na BR-101, trecho que liga Itaboraí e São Gonçalo, durante uma tentativa de assalto. O deputado não estava no veículo, segundo a assessoria do mesmo.

Serginho voltava do Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, em outro veículo. O carro atingido estava com o motorista e as malas da família do parlamentar. O veículo é um Toyota SW4 preto blindado. A polícia investiga o caso.

Nota Oficial

“A assessoria de comunicação do Deputado Estadual Dr. Serginho (PL) informa que, na madrugada desta terça-feira (25/07), o motorista do parlamentar, que dirigia o carro do deputado, foi vítima de uma tentativa de assalto na BR-101, entre Itaboraí e São Gonçalo, na pista sentido Região dos Lagos.

Durante a abordagem criminosa, os bandidos atiraram contra o veículo, que é blindado. O motorista estava retornando do Aeroporto Internacional do Galeão. Ele havia ido prestar apoio ao deputado e levava as malas dos familiares do parlamentar, que retornavam de férias.

O caso foi atendido e registrado pelo Comando Geral da Polícia Militar, que apura o fato.O deputado está prestando apoio ao profissional que estava a bordo do veículo, que não teve ferimentos e passa bem.”