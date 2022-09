Circuito Internacional de Pratos e Vinhos “Wine In Búzios” tem início nesta sexta

A cidade de Búzios se destaca pela retomada do calendário de eventos e durante os dias 30 de setembro a 09 de outubro, das 17h às 23h, na praça Santos Dumont, terá início o “Wine In Búzios”, Circuito Internacional de Pratos e Vinhos.

O evento tem o apoio da Prefeitura de Búzios e promete ser outro sucesso entre as ações que vêm sendo realizadas para atrair turistas e moradores. Estandes com exposição de deliciosos pratos poderão ser saboreados com a harmonização de cada vinho específico.

Vinhos de alguns dos países produtores mais famosos do mundo poderão ser degustados e restaurantes parceiros trarão um menu especial para a ocasião. Os restaurantes participantes e os valores de cada prato poderão ser acessados no site wineinbuzios.com/circuito-internacional.

O festival contará, além da feira com estandes expositores, com a apresentação de shows durantes os dias do evento. Os apreciadores da bebida poderão fazer a junção entre vinho, cultura e gastronomia em um momento de descontração e lazer.