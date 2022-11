Desfile Cívico abre nesta sexta as comemorações dos 27 anos de emancipação de Búzios

Búzios, a cidade mais badalada do Brasil, realizará na próxima sexta-feira (11), o maior Desfile Cívico que o município já teve em comemoração aos 27 anos de emancipação. O evento será realizado na estrada da Usina, no trecho da entrada da Ferradura e a Secretaria de Saúde, a partir das 8h com previsão de término às 13h, e abre a vasta programação dos festejos do aniversário da cidade organizado pela Prefeitura.

Farão parte do desfile: 26 Escolas Municipais, uma Estadual e a Creche Bárbara Wright, Guarda Mirim, Guarda Municipal, Segurança e Ordem Pública, Guarda-vidas, Marinha do Brasil (PROFESP), Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Apae, Caape, além das secretarias de Educação, Ciência e Tecnologia, da Mulher e do Idoso, de Lazer e do Esporte, do Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, de Cultura e Patrimônio Histórico, de Saúde, Ambiente e Urbanismo e Serviços Públicos. Também farão parte do evento as bandas São Vicente, Margarida T. de Deus e COMESP de Araruama, Silva Jardim, Basileia de Saquarema e Pastor Gentil de Búzios.