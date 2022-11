O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 10

Cabo Frio

O deputado estadual Gustavo Tutuca protocolou, ontem, na Assembleia Legislativa, projeto de lei que tomba a Cabana do Pescador como Patrimônio do Estado, por interesse histórico, arquitetônico, cultural e turístico. O projeto, que também é assinado pelo deputado Cabofriense, Doutor Serginho, será votado em caráter de urgência para evitar que o imóvel seja demolido. A Justiça Federal deu prazo de 45 dias a prefeitura para demolir a Cabana e outros sete quiosques da Paia da Conchas.

O prazo foi estipulado numa reunião no Ministério Público Federal, presidida pelo procurador da Republica, Bruno de Almeida. Cabo Frio também se comprometreu com o MPF, com a Secretaria do patrimônio da União e com a Procuradoria Regional da União de interditar e notificar para desocupação outros cinco quiosques da orla das Conchas que também serão demolidos.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martrins decretou ponto Facultativo amanhã devido ao Desfile Cívico em comemoração ao aniversário de 27 anos de emancipação político admisitrativa da cidade comemorado no sábado.

Alexandre Martins também decretou ponto facultativo na segunda-feira, por conta do feriado nacional da Proclamação da República na terça.

Arraial do Cabo

O vereador Chuchu, de Arraial do Cabo, fez uma tatuagem que está deixando muita gente intrigada no Cabo. Na tatuagem é possível ver um pescador jogando sua tarrafa. Os fofoqueiros de plantão garantem que Chuchu quer eternizar sua amizade com o prefeito, Marcelo Magno, grande amante da pescaria e com tarrafa. Puxa, que coisa!

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande e seu chefe de gabinete, Fábio Costa, estarão de volta de Brasília nesta quinta-feira (10). A dupla foi buscar recursos para o município iguabense e, pelo visto, a viagem foi bem sucedida. Fabinho também aproveita para fazer um “estágio ” de olho no futuro. Bobo não!

São Pedro da Aldeia

Ainda rende e muito nos corredores da Câmara de São Pedro da Aldeia, o caso do carro da Câmara que teria dado umas voltinhas na Cidade de Deus com um assessor casa. Segundo informações, o presidente da Câmara, Denilson Guimarães, não quer nem ouvir falar do caso que tem crise de pressão arterial.

Araruama

No dia 25 de novembro, Araruama terá a tradicional Abertura do Natal, a partir das 18h30, na Praça Menino João Hélio. A prefeita, Lívia de Chiquinho, aproveitou as redes sociais para convidar a população: “Aguardo você e família, não deixem de levar nossas crianças para presenciar esse momento mágico”, disse.