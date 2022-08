‘Faraó dos bitcoins’ e vereador de Búzios são denunciados pelo MPRJ por lavagem de dinheiro

O Ministério Público do Rio cumpriu, na manhã desta sexta-feira, dia 19, mandados de busca e apreensão contra o vereador de Armação de Búzios Lorram Gomes da Silveira; o ex-garçom Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como “Faraó dos Bitcoins”; e Carlos Alexandre da Silva, pelo crime de lavagem de capitais.



Lorram é acusado de ocultar a origem ilícita de valores provenientes da venda de alvarás no município de Búzios, com investimentos em criptoativos, intermediados por Carlos Alexandre e Glaidson Acácio dos Santos. Na operação, foram apreendidos R$ 48 mil em espécie na casa do vereador.

Glaidson está preso desde o ano passado, sob suspeita de liderar uma organização criminosa que, por meio da captação de investimentos em criptomoedas, teria montado um esquema de pirâmide financeira.

A operação batizada de Cryptolavagem, foi desencadeada pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPRJ com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ). Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Especializada do Tribuna de Justiça do Rio (TJRJ).

A Cryptolavagem é um desdobramento da Operação Plastografos – fase II, realizada em abril de 2021, quando foi desarticulada uma quadrilha liderada pelo vereador e outros servidores da prefeitura. Na época, Lorram já havia sido acusado de ter promovido, constituído, financiado e integrado organização criminosa dedicada à prática dos delitos de corrupção passiva, uso de documento falso e estelionato, envolvendo a emissão de alvarás no município da Região dos Lagos.

Lorram está em seu terceiro mandato como vereador do município de Búzios, função que ocupou também entre 2009 e 2016. Ele também exerceu o cargo em comissão de chefe de gabinete do então prefeito André Granado, entre novembro de 2018 e maio de 2019, período em que foram praticados os delitos apontados pelo MPRJ. A 1ª Vara Especializada determinou o afastamento de Lorram das funções públicas.