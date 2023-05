Feira de Saúde encerra Projeto OdontoSesc em São Pedro da Aldeia

A praça do bairro São João vai receber uma programação especial na quarta-feira (31/05) durante o encerramento do Projeto OdontoSesc. Alunos da rede municipal de ensino irão participar da Feira de Saúde, expondo trabalhos criados em sala de aula. O evento será das 9h às 12h. A realização do Projeto OdontoSesc em São Pedro da Aldeia é fruto de uma parceria entre a Prefeitura da cidade e o Serviço Social do Comércio (Sesc).

O evento marca o encerramento do projeto que prestou atendimentos odontológicos em uma unidade móvel, estacionada na praça do bairro São João, nos últimos três meses. A iniciativa ofereceu serviços de saúde bucal à população local, além de levar orientações aos alunos de diversas escolas municipais.

A Feira de Saúde tem como objetivo qualificar os alunos da rede pública de ensino para que se tornem agentes multiplicadores de educação e promoção de saúde, deixando um legado de autonomia sobre o conhecimento adquirido.

Estudantes da Escola Municipal Barnabé Mariano de Souza e da Escola Municipal de Educação Especial de São Pedro da Aldeia (EMESPP) foram previamente selecionados pelas direções para a construção de materiais a partir dos conhecimentos compartilhados com dentistas e auxiliares. Os trabalhos serão expostos no dia do evento. Na oportunidade, os alunos da EMESPP farão uma apresentação de coral em libras. Além disso, A Secretaria de Saúde fará a oferta de aferição de pressão e verificação de glicemia.