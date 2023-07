Festa do Pescador é comemorado em grande estilo em Búzios

A tradicional Festa do Pescador de Búzios, foi comemorada em grande estilo na península buziana. Foram quatro (04) dias de eventos em homenagem aos pescadores e ao Santo Padroeiro dos Pescadores, São Pedro. O evento foi organizado pela Secretaria da Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos em parceria com a Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, Paroquia de Sant’Anna e Santa Rita de Cássia, os festeiros de Sant’Anna e a Colônia dos Pescadores Z23.

Na quinta-feira (29), Dia de São Pedro, foi realizado uma confraternização para os pescadores no Píer dos Pescadores, ao som do DJ Blindado e da Banda Beleza Pura.

Na sexta-feira (30), os festejos foram realizados na Praça dos Pescadores, com diversas barraquinhas de doces, salgados e bebidas, entre elas, das marisqueiras e das caiçaras, além da do Divino (Igreja de Sant’Anna). Com apresentações musicais do Pagode do Junior e Didi Versátil e Hernandes.





Sábado (01), às 19h, foi celebrada a tradicional missa na Igreja de Sant’Anna, além das barraquinhas e shows musicais, com os grupos Lance Maneiro e JV Delírio.

Neste domingo (02), último dia do evento, os festejos começaram às 5h da manhã com alvorada. Logo após foi servido um delicioso café da manhã para os pescadores. Este ano não foi possível realizar a tradicional corrida de bote, devido à previsão de ventos fortes.

A Procissão de São Pedro que tradicionalmente é realizada pelo mar, foi realizada por terra, percorrendo toda a Orla Bardot e Rua das Pedras. Muitos turistas que passeavam pelo trajeto da procissão pararam para fotografar e aplaudir o evento, entre eles, a moradora de Rio das Ostras, Carla, que estava passeando na Rua das Pedras, com a família: “É maravilhoso presenciar a Festa de São Pedro, nossa região é composta por pescadores. Cultivar essa cultura, além de ser um fato religioso, demonstra que a cidade preserva suas tradições. Vocês estão de parabéns, evento muito lindo”.

O secretário da Pasta, Uriel da Costa, que acompanhou cada detalhe do evento, era só alegria: “Hoje é só gratidão. Gratidão ao nosso prefeito, que uniu vários secretários buzianos, entre eles eu e Romano, pois foi através dessa união, que realizamos essa maravilhosa festa. Gratidão a todos que contribuíram para o sucesso desse grande evento “.

De acordo com o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico, Luiz Romano Lorenzi, a Festa de São Pedro, uma festa centenária, já faz parte da identidade buziana e neste domingo, o povo buziano demonstrou toda sua devoção: “A experiência que vivenciamos hoje vai algo fenomenal, porque o vento impossibilitou a realização da procissão marítima, mas a fé do povo buziano, a devoção a São Pedro, fez com que São Pedro caminhasse por terras buzianas até a rua das pedras. É a primeira vez que isso acontece, algo histórico, esse é o processo cultural, a cultura que se renova todos os dias, é a fé e a cultura do povo buziano. Quero agradecer ao padre Douglas e ao padre Lucas, sem as benções deles, seria impossível realizar uma festa tão bonita. Viva a Comunidade de Sant’Anna, viva a Colônia dos Pescadores e a Secretaria da Pesca, viva São Pedro”.

À noite, os festejos em comemoração aos pescadores e ao glorioso São Pedro, foi encerrado com o show do famoso grupo de samba que nasceu nos anos 70, Fundo de Quintal.