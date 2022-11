Hospital São José Operário, em Cabo Frio, tem programação com tema “Prevenção da saúde masculina” 

Na próxima segunda-feira (21), o Hospital Municipal São José Operário (HMSJO), terá atividades sobre o tema “Prevenção da saúde masculina – a importância do auto cuidado para diagnóstico precoce de doenças”. Às 15h, acontece a palestra ministrada pelos enfermeiros Wallas Batista Silva e José Carlos Rocha Pereira Júnior. O público será recebido com lanche e brindes, para uma tarde repleta de orientação e acolhimento.

A iniciativa faz parte da Campanha Novembro Azul, promovida pela Secretaria de Saúde, que está acontecendo durante este mês, em diversas unidades da Atenção Básica e Média e Alta Complexidade.

A campanha tem objetivo de alertar e orientar sobre algo que deve ser feito durante todo o ano: o autocuidado, por meio da visita periódica ao médico e a realização de exames, ações fundamentais para o diagnóstico precoce de várias doenças. De acordo com levantamento da Secretaria de Saúde, hipertensão, diabetes, alcoolismo, transtornos mentais e cardiopatias são as doenças que mais acometem os homens, evoluindo principalmente por falta de cuidados precoces.

PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE

Tem programação especial da Campanha Novembro Azul também nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. No dia 23 (quarta-feira), às 14h, as ESFs do bairro Peró e Cajueiro realizarão as atividades. No dia 24 (quinta-feira), às 9h, é a vez da ESF São Jacinto. Já no dia 28 (segunda-feira), às 7h30, as ações acontecem no PAM de Santo Antônio; e às 9h30, na ESF Nova Califórnia.

No dia 29 (terça-feira), às 10h, tem programação na UBS Unamar; e às 13h30, na ESF Maria Joaquina. Fechando o mês, no dia 30 (quarta-feira), tem ação nas ESFs Gamboa, às 9h30; e Samburá, Botafogo e Florestinha, às 10h.

“A promoção da saúde na Atenção Básica vai além do atendimento. Acreditamos no acolhimento e na disseminação do conhecimento para que o paciente compreenda a importância do cuidado precoce para promoção da saúde”, explica a secretária adjunta de Vigilância em Saúde e Atenção Básica, Francislene Casemiro.