Lançamento oficial do encontro “Viagens Históricas” é realizado em Cabo Frio 

O lançamento oficial do encontro “Viagens Históricas – Convergências entre Turismo, Patrimônio e Educação”, foi realizado na noite desta quarta-feira (24), no auditório do Hotel Sesc Cabo Frio. O encontro, que desde terça-feira (23) vem debatendo o patrimônio histórico da cidade, segue até o dia 28 de agosto.

O evento é promovido pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Iart/Uerj) em parceria com o Museu de Arte Religiosa e Tradicional de Cabo Frio (Mart/Ibram).

A cerimônia foi aberta com a exibição de um teaser do documentário que está sendo produzido pelo diretor Luis Simpson, sobre a história do fotógrafo Wolney Teixeira, que registrou o crescimento da cidade de Cabo Frio e da Região dos Lagos entre as décadas de 20 e 70.

Iniciando as falas na cerimônia, o professor do Iart/Uerj, Mauro Trindade, ressaltou a necessidade de aliar os três temas que dão nome ao evento, para incentivar o conhecimento que deve fazer a diferença no futuro das crianças e adolescentes do país.

“A gente tem que continuar acreditando fortemente na educação, no conhecimento e na pesquisa, e esse é o intuito deste evento. Ao mesmo tempo, precisamos aliar uma ideia de desenvolvimento econômico que dê dignidade aos jovens, que pode ser feita de uma maneira integrada com esses conhecimentos. Espero que todos tenham a oportunidade de assistir algumas das atividades que estamos oferecendo”, afirmou o professor Mauro Trindade.

No evento, estão sendo realizadas palestras; oficinas; mesas para a apresentação de trabalhos de pesquisadores nacionais e internacionais, além de visitas mediadas. O evento termina no domingo (28), com visitas a equipamentos culturais de Cabo Frio.

Presente na cerimônia, o prefeito José Bonifácio destacou a importância do diálogo e da educação, como forma de aliar a relação entre turismo e patrimônio.

“A educação é muito importante neste cenário. É ela que vai fazer a gente discutir a possibilidade de fazer um turismo descontraído, para que possamos também discutir o que preservar do nosso patrimônio. O livre debate e o confronto das ideias que este evento preconiza é o que faz a nossa cidade e nosso país caminharem para um futuro melhor”, declarou José Bonifácio.

O lançamento contou ainda com falas da diretora do Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart), Carta Renata Gomes; da diretora geral do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), Ana Cristina Carvalho; e do diretor do Instituto do Patrimônio Cultural (Imupac), Wilson Miranda Júnior, que no decorrer de sua fala exibiu um vídeo com fotos do processo de restauro do Palácio das Águias, que será devolvido em setembro para o município.

As atividades são gratuitas e contam com patrocínio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), apoio da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, e do Instituto Municipal do Patrimônio Cultural de Cabo Frio (Imupac).

A programação completa pode ser acessada por meio do link: https://viagenshistoricas.wixsite.com/viagenshistoricas/meus-servi%C3%A7os