Morre Dr. Eduardo, médico e ex-vereador de Cabo Frio

Morreu na manhã deste sábado (22) o médico e ex-vereador de Cabo Frio (1997-2000), Dr. Eduardo. Com muitos anos de trabalho, principalmente em Tamoios, Dr. Eduardo é figura importante na história da cidade. O velório acontece na Capela Mortuária, atrás do Hospital de Barra de São João. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, no Âncora, em Rio das Ostras.

O Dr. Eduardo também era diretor médico do IBASCAF (Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio). O presidente do Institudo, Jefferson Buitrago, emitiu nota sobre o falecimento do médico.

“A direção do IBASCAF e seus servidores lamentam profundamente, o falecimento do nosso diretor médico Dr. Eduardo, que muito contribuiu para o instituto com seu conhecimento, dedicação e profissionalismo. Dr. Eduardo sempre foi muito querido por toda equipe e será lembrado pela amizade e companherismo. Deus conforte familiares e amigos neste momento tão difícil”, disse Buitrago