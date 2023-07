Lido, na Praia Forte, em Cabo Frio, é reaberto

By

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, realizou uma visita às obras do deck da Praia do Forte na manhã desta sexta-feira (21). Acompanhada dos secretários de Governo, Ruy França, e de Obras, Vanderson Bento, a prefeita inspecionou os trabalhos, que foram iniciados nesta semana. Os vereadores Léo Mendes e Alexandre da Colônia também integraram a comitiva.

Durante a visita, a prefeita conversou com engenheiros e com o secretário de Obras para saber detalhes a respeito das intervenções. Com prazo de conclusão estipulado em 120 dias, a reforma está a cargo da empresa M & D Nassar Empreendimentos Unipessoal Ltda, vencedora da licitação pelo valor de R$ 1.073.428,52 (um milhão, quinhentos e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e dezessete centavos).

Ao realizar a inspeção, a prefeita Magdala Furtado afirmou que tudo ficará pronto para a alta temporada.

“Essa obra é um pedido da população e, no verão, ela vai estar concluída. A Praia do Forte é um ponto turístico de grande importância para o nosso município, e um dos nossos principais cartões-postais, que merece um tratamento todo especial do Governo Municipal”, destacou Magdala.

Durante a caminhada, a prefeita também conversou com moradores e turistas, ouviu elogios e reivindicações, e chegou a ser abordada para tirar fotos. Atendendo a duas demandas de motoristas e moradores, a prefeita liberou o trânsito na Avenida Macário Pinto Lopes, antes fechado entre 5h de sexta e 5h de segunda, e reabriu o acesso ao Lido, pela Avenida Hilton Massa, recebendo o apoio da população, com aplausos.

Com a mudança, o tráfego pela orla passa a ficar interrompido somente nos domingos e feriados, das 6h às 18h. O secretário de Governo, Ruy França, destacou a importância de manter uma área de convívio para os cabo-frienses ao longo da orla.

“O objetivo é tornar a orla um espaço de lazer para as famílias de Cabo Frio nessas datas específicas, garantindo o ordenamento e a segurança para todos os moradores e visitantes”, afirmou Ruy.