O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 08

Arraial do Cabo

Neste sábado, dia 11 de março, a Praça do Cova se torna palco de muita alegria com o Projeto Nosso Samba, uma roda de samba feminino em comemoração ao Mês das Mulheres! O evento é gratuito e acontece a partir das 17h. O Projeto Nosso Samba evidencia o protagonismo das mulheres na produção, nas manifestações artísticas e no empreendedorismo e conta com incentivo do Edital Retornada Cultural da Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa. Esse evento tem apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo.

Cabo Frio

Neste fim de semana tem Feira do Produtor Rural em Horto Municipal de Cabo Frio. O evento conta com exposição e comercialização de produtos agroecológicos, artesanatos e alimentos processados artesanalmente das comunidades quilombolas e pequenos produtores rurais. A feira acontece neste domingo, dia 12, no Horto Municipal, das 9h às 15h. O horto fica na Avenida Henrique Terra.

Búzios

A Guarda Civil Municipal de Armação dos Búzios está com inscrições abertas para novas turmas de Guardas Mirins Municipais. Os interessados podem se inscrever presencialmente na rua Casuarinas, 307, Rasa. As inscrições vão até o dia 31 de março. Para se candidatar é necessário ter entre 10 e 16 anos completos e estar matriculado na rede pública ou privada de Búzios. Além disso, é obrigatória a presença do responsável com a devida documentação que comprove o parentesco, e também é necessário levar um quilo de alimento não perecível no ato da inscrição. Ao final do processo, o alimento será doado a uma instituição de caridade. A prova de seleção acontecerá no dia 15 de abril, das 9h às 12h. Ao todo, serão disponibilizadas 100 vagas, sendo 50 para cada turno.

Araruama

Nesta segunda-feira (6), mais uma obra foi entregue pelas mãos da prefeita do município, Livia de Chiquinho. Dessa vez, a obra de drenagem e asfaltamento do bairro Coqueiral, contemplando as ruas Fortaleza e Prefeito Mário Castanho com 1.948 metros quadrados de asfalto. Na próxima sexta-feira (10), mais uma obra de pavimentação será inaugurada, no bairro Salina Branca.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins e o secretário Jales Lins, fizeram visitas está semana a duas unidades de ensino do município. A primeira foi a escola Terezinha Pedrosa e segunda a creche Zenith Moreira, que serão contempladas obras de ampliação e reformas.

São Pedro da Aldeia

A Câmara de São Pedro da Aldeia está de luto. Faleceu na madrugada desta quarta-feira (08), o servidor Robson Barros. Segundo informações, Robson teria sofrido um infarto. O sepultamento aconteceu na tarde desta quarta-feira (08), no novo cemitério de São Pedro.