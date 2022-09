O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 01

São Pedro da Aldeia

Surgiu, ontem, no canhão da fofoca que o ex-prefeito Cláudio Chumbinho estava inelegível, o que não é verdade. O advogado Cristiano Oliveira enviou uma nota através de sua assessoria. “O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE/RJ) julgou regulares as Prestações de Contas do candidato a Deputado Federal e ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho. O TCE/RJ julgou regulares as contas dos anos de 2007 e 2008, período em que Chumbinho foi Presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia. “O parecer do Tribunal de Contas não deixa dúvidas: Chumbinho preenche todas as condições de elegibilidade”, informou o advogado Cristiano Oliveira.

Vale lembrar, que o Tribunal de Contas da União emitiu, ao Cláudio Chumbinho, certidão que não consta da relação de pessoas físicas com contas julgadas irregularidades e condenação para fins de declaração de elegibilidade”.

Arraial do Cabo

Durante quatro dias Marcelo Magno reuniu mais de 2.000 pessoas no espaço do homem do chapéu. Marcelo mostrou a importância dos candidatos que ele está apoiando para o município, como a contenção e mirante da Prainha e a licitação da obra de pavimentação de todo o bairro de Monte Alto. O prefeito promete continuar os atendimentos aos moradores, inclusive podendo ir até os distritos.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, assinou acordo com a Prolagos para despoluição da Lagoa de Araruama, na Praia do Siqueira. O acordo estabelece que a concessionária fara a adequação da Estação de Tratamento de Esgoto do bairro para nível terciário, com início da construção da nova estação no começo de 2.023. A forma como será realizada a retirada do lodo acumulado na orla da Praia do Siqueira será definida nos próximos meses.

Búzios

Búzios promove hoje e amanhã, a partir das duas da tarde, repescagem geral de vacinação com a Pfizer nas UBS da Vila Verde, Arpoador-Cruzeiro, Cem Braça, São José José Gonçalves, Baía Formosa e Rasa. A vacinação tem como alvo todos os moradores vacinados com o imunizante contra a Covid-19, e que ainda não completaram o quadro vacinal, ou os que ainda não se vacinaram contra a doença.

Araruama

Este ano as cidades da Região do Lagos criaram 6.621 empregos com carteira assinada, de acordo com números do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados do Ministério do Trabalho, CAGED. O município de Araruama lidera o ranking de criação de empregos com 2.881 postos de trabalho em 7 meses.

Iguaba Grande

Rola nos corredores da Câmara de Iguaba Grande que o vereador Júnior Bombeiro sumiu da Câmara desde que soube que a então secretária de Turismo, Carla Vale, ia assumir a secretaria de Saúde. O moço anda falando que por enquanto vai ficar de casa para academia e da academia para casa. Pelo visto, está magoado. Com o que será?