Treinamento é realizado para diagnosticar trilhas em Arraial do Cabo

A Funtec Ambiental, em parceria com a Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo, realizou, ontem (31), um treinamento para iniciar o diagnóstico das trilhas do município.

O objetivo é o fortalecimento e a implantação da gestão do uso público para o incremento da visitação de trilhas no município de Arraial do Cabo, principalmente no Parque Estadual da Costa do Sol e no Parque Natural Municipal da Restinga da Massambaba.

O treinamento, realizado pelo Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo (GOPAM) e pela equipe da Funtec, aconteceu na trilha do Farol Velho devido ao seu grau de dificuldade e relevância.

Durante o percurso, que foi acompanhado por militares da Marinha do Brasil, os participantes aprenderam a identificar pontos de apoio à remoção de feridos e como realizar a manutenção da área, visando a segurança dos visitantes.

Para visitar a Trilha do Farol Velho é preciso de autorização da Marinha do Brasil. Acesse o site marinha.mil.br/ieapm e saiba como solicitar o acesso.



Não faça trilhas sem o acompanhamento de um guia especializado.