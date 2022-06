O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 02

Araruama

O Padre Católico, Adriano César da Conceição Pinheiro, pároco de São Vicente de Paulo, distrito de Araruama, é uma das dez pessoas que serão intimadas a prestar depoimento na DP de Araruama acusadas de perturbação da tranquilidade. Todos participaram da manifestação de protesto domingo, contra a desativação de leitos do Hospital prefeito Armado Carvalho, Hospital de São Vicente. Jizamar Coutinho Souza, Sargento Batista, Cabo Bruno, Geraldo INSS, André Mônica e Sandra Chagas são alguns nomes da lista.

Cabo Frio

O presidente da Câmara de Cabo Frio marcou paa o dia 13 de junho, às dez da manhã, no reduzido espaço do plenário Oswaldo Rodrigues, a audiência publica sobre a concessão e cobrança de estacionamento em Cabo Frio. O vereador, entretanto, não anunciou quem terá prioridade de acesso ao local apesar de declarar em publicação no site da Câmara, que é preciso realizar um amplo debate com o cabo-friense antes de qualquer alteração no modelo atual. Dois projetos tramitam na Casa, um que concede a inicitiva privada a exploração do serviço e o outro que estende a cobrança aos veículos com placa da cidade. A audiência terá convidados de diversas áreas, já à população deverá acompanhar a distância, pelas redes sociais da Câmara.

São Pedro da Aldeia

Os vereadores da Câmara de São Pedro da Aldeia votaram na sessão desta quinta-feira, o pedido de informações do vereador Fernando de Souza Santos, o Fernando Mistura, sobre os contratos do Fest Verão inclusive dos shows de Ferrugem e Jota Quest. O Vereador, além do contrato dos shows quer a cópia de todos os contratos e parcerias firmados pelo governo para a realização do evento, inclusive as publicas -privadas.

Búzios

A Câmara de Búzios votou na sessão desta terça -feira, um requerimento do vereador Rafael Braga com pedido de informações do processo que originou a contratação da empresa de estacionamento JG LTDA. O vereador além da cópia integral do processo administrativo que o extrato dos pagamentos realizados ao município a partir de janeiro de 2021 e o Comprovante de regularidade fiscal das obrigações com o município. A Câmara aprovou na sessão anterior requerimento com pedido de informações do vereador Gugu de Nair que solicita cópia do processo de contratação da empresa de serviços de arbitragem do Campeonato de Futebol de Búzios do ano passado. O vereador quer ainda a tabela dos jogos e seus respectivos árbitros e o processo de pagamento.

Iguaba Grande

Rola nos bastidores da política de Iguaba Grande que o secretário de Saúde, Valdecir Júnior, está muito assustado. Motivo, a repercussão da saída do Coordenador do CAPS, João Luiz Moura. No popular, a “batata quente” caiu na mão dele. Balliester Wernec, presidente da Câmara, foi logo ligando para saber o que estava acontecendo, segundo os fofoqueiros de plantão.

Arraial do Cabo

A tal rifa de um kit de churrasco de Guigui está dando o que falar no Cabo. Segundo informações, Chapoca ameaçou cancelar o evento em segunda instância. Por último, a última notícia é que Berço prepara prepara um churrasco para o prefeito, Marcelo Magno, mas não enviou convite para Andinho. Será?