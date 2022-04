Prefeito de São Pedro da Aldeia vai ao Alecrim e ouve as demandas dos moradores 

Fábio do Pastel dá continuidade às vistorias das obras em andamento no município. A convite do vereador Jean Pierre, o prefeito esteve no bairro Alecrim nesta quarta-feira (13) para ouvir as demandas e necessidades dos moradores.

Ainda percorrendo as ruas do bairro, Fábio aproveitou a oportunidade para visitar a Unidade Básica de Saúde do Alecrim e a Escola Municipal Vital de Negreiros. O prefeito avaliou as estruturas dos dois prédios e conversou com profissionais sobre o andamento do serviço prestado à população.