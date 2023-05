Prefeitura de Búzios realiza mutirão de histeroscopia para zerar fila de espera no Hospital Municipal Rodolpho Perissé 

By

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está promovendo um mutirão de histeroscopia ou videohisteroscopia, dia 27 de maio, último sábado do mês, no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), visando zerar a fila de espera para esse importante exame ginecológico. A iniciativa tem como objetivo agilizar o atendimento e garantir o acesso das pacientes a esse procedimento, zerando a fila de espera que atualmente existe na secretaria de saúde, proporcionando um atendimento ágil e eficiente para as pacientes que aguardam pelo exame.

A histeroscopia é um procedimento minimamente invasivo em que uma câmera de fino calibre é introduzida no interior da vagina, permitindo a exploração das partes internas do útero e do colo uterino. Ele é utilizado tanto para fins diagnósticos quanto cirúrgicos.

“Na modalidade cirúrgica, é possível tratar tumores benignos, realizar a retirada de pólipos uterinos, tratar sinéquias, corrigir o septo uterino e realizar a ablação do endométrio para tratamento de sangramentos benignos anormais”, explica a diretora do HMRP, Priscila Gasparetto.

A Prefeitura de Búzios reforça seu compromisso em garantir a saúde e o bem-estar da população, buscando alternativas para reduzir as demandas reprimidas na área da saúde. O mutirão de histeroscopia é mais uma iniciativa do governo municipal para otimizar o acesso aos serviços de saúde e garantir um atendimento de qualidade.