Prefeitura de Búzios reinstala iluminação na Estrada da Fazendinha após furto de fios

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, está reinstalando a rede de iluminação da Estrada da Fazendinha, no bairro Baía Formosa, após os fios que garantiam o serviço serem furtados. De acordo com as equipes que estão realizando o reparo na rede elétrica, cerca de 500 metros da estrada estavam às escuras por causa dos furtos. Ainda de acordo com a equipe, infelizmente esta prática é comum em outros bairros da cidade.

A pena para quem comete furto de fios pode variar de três a oito anos. Além disso, a prática desse crime pode gerar risco de vida para quem o comete devido à alta voltagem dos fios que são ligados a tensões de 220 volts e altas tensões que podem variar de 69KV a 138KV. Nestes casos, a população pode realizar denúncias às autoridades policiais para que os envolvidos respondam dentro da lei.