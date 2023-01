Prefeitura de Cabo Frio fecha parceria com Corpo de Bombeiros para o Projeto Botinho 2023

A Prefeitura de Cabo Frio fechou parceria com o 18º Grupamento do Corpo de Bombeiros (GBM), para a edição do Projeto Botinho 2023. Na cooperação, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança, vai oferecer apoio logístico e efetivo, além de palestras educativas e de prevenção, ministradas pela Superintendência de Defesa Civil.

A maior colônia de férias gratuita da América Latina vai acontecer entre os dias 16 e 27 de janeiro, nas praias do Forte, em Cabo Frio, e do Pontal de Santo Antônio, em Tamoios. Nesta segunda-feira (9), o superintendente de Defesa Civil, Marcus Dothavio, se reuniu com o comandante do 18º GBM, tenente-coronel Bruno Barreto Cipriano da Silva. A reunião serviu para o alinhamento da parceria e apoio às atividades do projeto.

“Nesta parceria, o papel da Superintendência de Defesa Civil será o de conscientizar os alunos do projeto sobre a redução de riscos e acidentes, além de mostrar a importância do desenvolvimento sustentável devido às mudanças climáticas, visando ao aumento da resiliência”, afirma Dothavio.

As inscrições para o Projeto Botinho estão sendo realizadas nesta segunda (9) e terça (10), no 18º Grupamento de Bombeiro Militar, que fica na Avenida Nilo Peçanha, no Centro. Entre as atividades estão exercícios físicos na areia, instruções sobre as condições do mar, primeiros socorros, programações socioeducativas voltadas à educação ambiental e cidadania.

Os alunos serão divididos em três turmas, sendo elas Golfinho, de 7 a 10 anos; Moby Dick, de 11 a 14 anos, e Tubarão, de 15 a 17 anos. Ao fim de duas semanas, os participantes recebem um certificado e ainda fazem demonstrações do que aprenderam ao longo do curso.