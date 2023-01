Prefeitura de Cabo Frio realiza ação de limpeza na vegetação da Praia das Dunas

A Prefeitura de Cabo Frio começou, nesta quinta-feira (19), uma ação de limpeza na vegetação da Praia das Dunas, na altura do bairro Braga. O trabalho conta com equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento e da Comsercaf, além de agentes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), por incluir áreas do Parque Estadual da Costa do Sol (PECSOL).

O serviço envolve a limpeza da área e a poda de árvores. Uma casa abandonada, que fazia parte do antigo complexo do Hotel Acapulco, foi demolida.

A retirada do imóvel era uma antiga reivindicação dos moradores, que frequentemente denunciavam a insegurança na vizinhança, em razão da utilização indevida do local.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, o trabalho de limpeza se estenderá até a estrada que liga Cabo Frio a Arraial do Cabo e, por isso, tem a previsão de duração de três dias.