Procon de Cabo Frio fiscaliza venda de pomada capilar proibida pela Anvisa

O Procon de Cabo Frio realizou uma operação conjunta com a Vigilância Sanitária, na última semana, para verificar o cumprimento da Resolução nº 475, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que proíbe temporariamente a comercialização de todos os modelos de pomadas usadas para trançar, modelar e fixar cabelos. A resolução foi publicada no último dia 9 de fevereiro, após relatos de eventos adversos graves relacionados à intoxicação ocular de consumidores.

A ação conjunta foi realizada em barbearias, salões de beleza, farmácias e perfumarias de São Cristóvão e do Centro da cidade. Nos estabelecimentos em que os produtos foram encontrados pelos agentes, os comerciantes foram orientados a retirar o material das prateleiras, separá-lo em caixas e acondicioná-lo no estoque, fora do espaço de venda para os clientes.

Segundo a secretária adjunta de Defesa do Consumidor, Cláudia Tavares, por se tratar de uma interdição cautelar da Anvisa, os comerciantes não foram obrigados a descartar os produtos. No entanto, os itens foram acautelados e tiveram o número do lote anotado. Caso a Anvisa determine a interdição definitiva dos produtos, eles deverão ser retirados de vez de circulação, sob pena de o estabelecimento ser multado.

“Na verdade, está suspensa a venda das pomadas até que a Anvisa determine que elas possam ser novamente vendidas ou descartadas. Está sendo feita uma análise nos produtos para verificar o que está causando problema nos consumidores. Então, nesse Carnaval, pode trançar o cabelo à vontade, mas não pode usar pomadinha modeladora nos cabelos, para a saúde e o bem de todos”, esclareceu a secretária adjunta.

Uma nova operação conjunta entre o Procon e a Vigilância Sanitária será realizada em breve em estabelecimentos comerciais de outros bairros do município, inclusive no shopping. Enquanto isso, as denúncias podem ser feitas pelo telefone (22) 2645-4799ou pelo e-mail procon@cabofrio.rj.gov.br. O Procon funciona na Rua Florisbela Rosa da Penha, nº 292, no Braga, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Em Tamoios, a sede do Procon fica no Shopping UnaPark, na Rodovia Amaral Peixoto, Bloco B, sala 4. O funcionamento é nas terças e quintas-feiras, das 9h às 16h.