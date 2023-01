Regularização fundiária é iniciada no bairro Mossoró, em São Pedro da Aldeia

Nesta quinta-feira (12/01), equipes da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano estiveram no bairro Mossoró para dar prosseguimento à regularização fundiária do município. A ação foi coordenada pelo secretário da pasta, Fernando Frauches, e contou com a participação do secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flávio Moreira e do procurador geral do município, Peter Samerson.

O programa tem como objetivo atuar na regularização do registro geral do imóvel (RGI) em construções do bairro. Nas próximas semanas, as atividades de topografia, georreferenciamento das unidades e o cadastramento social serão realizados através da Secretaria de Assistência Social.

Foto: Divulgação/PMSPA

O prefeito, Fábio do Pastel, destacou a importância do programa para a população. “Ficamos felizes em poder chegar aos moradores e entregar os títulos de propriedade de suas casas e registrá-los no cartório. Nosso foco é proporcionar qualidade de vida e dignidade para São Pedro da Aldeia. Vamos trabalhar de um quarteirão a outro, para atender a todos”, disse.