Secretaria de Obras de Cabo Frio continua trocando e reparando as redes de drenagens e asfaltamentos

Nos últimos dias a Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Cabo Frio iniciou a pavimentação da rua Santa Helena no bairro do Jacaré, a pedido antigo dos moradores. O caminhão com asfalto também estacionou na rua Maninha Carriço (Jardim Flamboyant) ao lado do Hipermercado Extra. Também foi iniciado ações de recapeamento paleativo no Minha Casa, Minha Vida.

A rua Fortaleza, no Jardim Caiçara recebeu novas manilhas na troca da rede de drenagem e no Tangará, a rua Castro Alves está com ações de manilhamento e instalações de PV, juntamente com Manoel Correa, na rua das Dunas.

O deck dos pescadores, abaixo da ponte Marcio Correa está sendo restaurado, com a área já isolada e recebendo os materiais para a manutenção. Pescadores e comerciantes locais faziam reclames sobre o local há vários meses. A previsão é de 90 dias para ser entregue.

A cada semana novas ruas saem dos papéis e iniciam suas obras em Cabo Frio, o monitoramento e divulgação é feito no perfil social do Secretário Vanderson Bento.