Suspeito de esconder arma usada para matar mulher no Mercado do Peixe de Cabo Frio é preso

Um homem foi preso nesta quarta-feira (8) em cumprimento a um mandado de prisão por feminicídio em Cabo Frio. A prisão fez parte da Operação Átria.

Rodrigo Melila dos Santos foi preso por determinação do delegado titular da 126ª DP, Dr. Carlos Eduardo Pereira Almeida.

Segundo a polícia, Rodrigo foi o responsável por ocultar a arma usada no assassinato de Rosilene de Azevedo da Silva, morta no dia 2 de janeiro deste ano pelo ex-companheiro Thiago Oliveira de Souza, com 4 tiros, no Mercado do Peixe de Cabo Frio.

Thiago foi preso no dia seguinte ao crime pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101, em Casimiro de Abreu. A motivação do crime seria porque Thiago estava inconformado com o término do relacionamento.

A Operação Átria, que envolve policiais de todo o estado, é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e teve início em 27 de fevereiro. Até esta quarta-feira, 138 pessoas foram presas, no Rio de Janeiro