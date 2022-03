Vereadores de São Pedro da Aldeia solicitam obras para ampliação de prédio escolar e patrolamento de ruas 

Na 13a Sessão Ordinária realizada nesta quinta-feira (24), os vereadores da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia apresentaram diversas matérias solicitando obras em algumas áreas da cidade. As obras incluem ampliação de prédio escolar e patrolamento de vias públicas. Entrou em pauta também um Projeto de Lei que contempla a Educação Básica da rede municipal.

O vereador Chimbiu (SDD) subiu à tribuna para defender seu Projeto de Lei que tem o objetivo de criar o programa de “Lições de Primeiros Socorros” a ser introduzido na Educação Básica da rede escolar do município de São Pedro da Aldeia. Desta forma, os professores e os estudantes do ensino da rede escolar do município terão a possibilidade de se instruírem no que diz respeito à aquisição de habilidades e conhecimentos concernentes às mais variadas formas de primeiros socorros.

O vereador Jean Pierre (PODEMOS) também subiu à tribuna e recomendou que o Prefeito Fábio do Pastel (PL) promova a ampliação da Escola Municipal São Francisco de Assis, com construção de quatro salas de aula. A obra possibilitaria a implantação do 2º Segmento do Ensino Fundamental, no bairro Parque Arruda.

O vereador Franklin da Escolinha (CIDADANIA), Vice-Presidente da Câmara, pediu apoio ao Prefeito Fábio do Pastel e ao Secretário de Serviços Públicos para a realização de obras em diferentes locais da cidade. Primeiro, o vereador indicou a necessidade de patrolamento, capina e roçada no Bairro Sergeira. Em seguida, pediu o patrolamento na Rua Alberto Tinoco no Bairro Porto da Aldeia.

A próxima sessão da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia acontecerá na terça-feira (29/03) às 11h.