Orla Camerum, em São Pedro da Aldeia, será inaugurada nesta quarta

comunidade do Camerum vai ganhar um novo espaço de lazer no bairro. O prefeito Cláudio Chumbinho entregará nesta quarta-feira (11), às 16 horas, a urbanização da orla. O local conta com um calçadão com pista para pedestre, bicicletas, bicicletários, praça equipada com bancos, luminárias, jardim, superpostes, reforma do deck e um parque infantil.

A urbanização da Orla Camerum é fruto de convênio entre a Prefeitura aldeense e o Ministério do Desenvolvimento Regional, antigo Ministério das Cidades, e conta com recursos federais e contrapartida municipal.

Para o prefeito Cláudio Chumbinho, além de trazer mais qualidade de vida para os moradores locais, a nova orla também será mais um atrativo turístico do município. “Nós batalhamos muito e conseguimos emendas que viabilizaram recursos para execução dessa obra. Os moradores agora terão opção de lazer à margem da Laguna Araruama, que também será mais um atrativo turístico”, enfatiza o prefeito.

Vila dos Pescadores

Paralelamente à urbanização da orla, a Prefeitura também está trabalhando na conclusão de mais boxes na Vila dos Pescadores. O local vai beneficiar os pescadores que atuam naquela comunidade, que terão como guardar, de forma segura, seus materiais e desenvolver a atividade profissional com mais qualidade.