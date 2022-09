Chegou a vez do Jacaré, em Cabo Frio, receber o Cras na Praça nesta tarde 

Na ação, haverá atendimento social técnico; orientações sobre CadÚnico; atendimento do setor de Sub-Registro da Secretaria de Assistência Social, para emissão de segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito; do Acessuas trabalho; do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam); da Superintendência da Pessoa com Deficiência e da Secretaria da Melhor Idade; dentista com orientação sobre cuidados bucais e aplicação de flúor; além de atendimento das concessionárias Prolagos e Enel.

Os serviços gratuitos serão oferecidos na Praça do DPO, a partir das 13h.