Idoso é agredido e ameaçado de morte por passageiro ao pedir lugar para sentar em ônibus de Araruama X Cabo Frio

By





Um idoso foi agredido, xingado e ameaçado de morte por um passageiro dentro de um ônibus na Região dos Lagos do Rio, na tarde desta quarta-feira (21) depois de pedir que um jovem cedesse o assento preferencial para que ele sentasse. O caso aconteceu em um ônibus que fazia a linha Cabo Frio x Araruama.

Segundo uma testemunha, o idoso subiu no ônibus, que estava lotado, na altura de Praia Linda, em São Pedro da Aldeia, e questionou que não tinha lugar para sentar. Ele então teria visto um jovem sentado no assento amarelo – que é sinalizado como assento preferencial – e começou a reclamar. O jovem levantou da poltrona, xingou e ameaçou o idoso.

Além da sinalização dos assentos com cores diferenciadas, a Lei Estadual de nº 8.415, de 12 de junho de 2019, todos os assentos são destinados preferencialmente aos idosos, pessoas com crianças de colo, gestantes, obesos, deficientes e pessoas com limitação temporária de locomoção.

Os passageiros tentaram acalmar a situação e a vítima foi levada para a parte de trás do coletivo. Na hora de descer, o rapaz passou pelo idoso e o agrediu com socos.

A vítima teve ferimentos na cabeça, sobrancelha, na boca e na mão. O ônibus seguiu viagem e o idoso seguiu machucado e sangrando até o ponto em Iguaba Grande, onde desceu.

A polícia não foi acionada e a vítima não recebeu atendimento médico. Também não há informações sobre o estado de saúde do idoso. Procurada a Salineira, empresa responsável pelo transporte público, disse em nota que não foi comunicada sobre o caso, mas vai apurar o ocorrido.

A empresa disse, ainda, que não compactua com nenhum tipo de desrespeito ou agressão. E em caso de ocorrências no interior dos ônibus, os passageiros devem solicitar ao motorista a parada no posto policial mais próximo.