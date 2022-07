Misses de São Pedro da Aldeia são coroadas em concurso estadual 

São Pedro da Aldeia foi destaque no concurso estadual “Beleza com Propósito”, que aconteceu na capital, reunindo mais de 20 candidatas de diversas partes do estado. Na categoria adulto, a aldeense Heloísa Lessa foi eleita por unanimidade Miss Rio de Janeiro, além conquistar o título de Melhor Traje Típico, em homenagem à cultura pesqueira. Já as irmãs Toia e Rabechy Constantino foram as vencedoras nas categorias Miss Baby e Miss Talento, respectivamente. A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Cultura, apoia o projeto Miss & Mister, que é promovido pela M. M. Eventos.

Recentemente, as misses Toia, Rabechy e Heloísa foram recebidas pelo prefeito Fábio do Pastel e pelo secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, na sede da prefeitura. Na oportunidade, Fábio parabenizou as misses pela conquista. “É um orgulho ver os nossos jovens brilhando lá fora. Só temos que parabenizar o projeto Miss São Pedro da Aldeia por revelar e impulsionar tantos talentos da nossa cidade”, destacou o prefeito.



As jovens seguem para a disputa do Miss Brasil no final do ano, sob a orientação e supervisão da empresária e agente cultural Tatiana Musse, que também é curadora do Miss “Beleza com Propósito”. “Hoje, a gente entende que a beleza ganha maior expressão quando associada à consciência social, à representatividade e ao conhecimento. Este é o propósito do concurso, fazer com que esses jovens despertem e reflitam sobre seu papel no mundo. As misses de São Pedro da Aldeia fizeram apresentações lindíssimas e, mais uma vez, se destacaram em suas categorias, trazendo quatro faixas para a cidade”, disse.





Parceria com a Cultura

Este ano, o projeto Miss & Mister São Pedro da Aldeia 2022 vai eleger sete novas representantes femininas e um representante masculino. A grande final da competição municipal acontece no próximo dia 13 de agosto. Cerca de 40 candidatos, entre meninas e meninos de diversos bairros da cidade, participam da fase de treinamento. Os competidores recebem aulas de dança, passarela, teatro, expressão corporal, maquiagem, patrimônio, moda, políticas públicas culturais e história da cidade. Para auxiliar o desenvolvimento do projeto, a Secretaria de Cultura está fornecendo apoio com a cessão do espaço da Escola de Artes Municipal para as aulas, que acontecem todos os sábados, das 10h às 13h.



“O Miss & Mister São Pedro da Aldeia é um projeto que tem contribuído muito para movimentar o segmento de moda e produção cultural, abrindo portas para os jovens da nossa cidade. É um trabalho muito bacana que envolve também as famílias e que resgata a autoestima da juventude. Desejamos muito sucesso ao evento e às novas misses que serão eleitas no próximo mês”, afirmou o secretário de Cultura, Thiago Marques.