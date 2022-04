Programa “Geração Cabista” vai ofertar 155 vagas de estágio em Arraial do Cabo 

Uma parceria entre o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e a Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, vai ofertar inicialmente, ainda esse ano, 155 vagas de estágio remunerado, para alunos de ensino superior e técnico. As vagas do programa “Geração Cabista” serão distribuídas entre as diversas áreas de atuação, dentro da esfera pública.



Esta é uma oportunidade de colocar em prática tudo o que é aprendido em sala de aula. Além de enriquecer o currículo do participante, o programa vai gerar empregabilidade, renda, vai aquecer a economia local e dar oportunidade aos jovens, moradores de Arraial do Cabo.



Para concorrer a uma das vagas, um dos requisitos é a comprovação de matrícula e frequência escolar, através de declaração fornecida pela Instituição de Ensino. Também é preciso ser maior de 16 anos. Mais informações sobre a inscrição no programa de estágio, serão divulgadas no final do primeiro semestre, no site do CIEE – www.ciee.org.br.



– O CIEE é uma instituição filantrópica, não governamental, de assistência social com 57 anos de atuação, direcionada ao desenvolvimento de programas de estágio.