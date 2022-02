Prolagos afirma que “língua negra“ no Canal do Itajurú, em Cabo Frio, não é esgoto

Após duas matérias no Jornal de Sábado relatando ”língua negra” no Canal do Itajurú, na Passagem, em Cabo Frio. Onde vereadores e Prefeitura suspeitavam de esgoto jogado no local, a Prolagos se pronunciou.

De acordo com a Prolagos, o Centro de Cabo Frio conta com sistema de esgoto de coleta em tempo seco, que intercepta as redes de drenagem pluvial e o direciona as contribuições para as estações de tratamento.

“As imagens mostram o funcionamento regular deste sistema, após forte chuva no Centro de Cabo Frio, no sábado (29). Quando há chuvas fortes e concentradas, o volume excedente da rede de drenagem é escoado para evitar o alagamento de ruas e casas. Casos como esses são pontuais e não geram danos ao meio ambiente”, diz a Prolagos.